Strage di Suviana, 11mila euro di risarcimento ai famigliari di una delle vittime: esclusa la compagna

I vigili del fuoco hanno lavorato in questi mesi per svuotare dall'acqua i locali dell'impianto sull'Appennino bolognese, arrivando al piano meno cinque. Operazioni andate avanti a rilento, per la particolarità delle condizioni ambientali e la necessità di avere garanzie di sicurezza. Ora, per poter procedere con gli ulteriori piani e soprattutto per far recuperare ai sommozzatori, staccandoli materialmente dalle pareti, alcuni componenti elettronici ritenuti fondamentali per ricostruire le cause di quello che è successo, in combinazione con l'analisi delle scatole nere, la Procura di Bologna disporrà un accertamento irripetibile.