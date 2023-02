Strage di Samarate, Nicolò rivede in aula il padre killer: "Perché ci hai rovinati?" 

Il giovane si è presentato in aula con una maglietta con le immagini della madre Stefania e della sorella Giulia, "perché volevo portarle con me, mi danno la spinta per andare avanti". Già a fine gennaio Nicolò aveva manifestato il desiderio di rivedere il padre.

"Rivedere mio padre in aula non è stato facilissimo, io l'ho guardato ma non so se lui mi ha visto", ha dichiarato ancora Nicolò. Dopo averlo visto, il giovane, palesemente provato, ha detto di sentirsi "più tranquillo".

Alessandro Maja è in carcere per aver ucciso la moglie, l'altra figlia Silvia e aver gravemente ferito lo stesso Nicolò di notte a colpi di martello nella casa di Samarate (Varese). L'uomo è accusato del duplice omicidio delle due donne e del tentato omicidio del figlio.