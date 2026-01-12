Da inizio anno è già strage di pedoni, 16 morti in undici giorni

La Lombardia con tre decessi, Veneto, Lazio e Puglia con due morti sono le regioni ai primi posti di questa graduatoria. Gli investimenti mortali avvenuti sulle strisce pedonali sono stati nove. Nessun episodio di pirateria, ma in un caso il pedone è stato ucciso da un conducente ubriaco, in un altro sono morti sia il pedone che il suo cane, mentre attraversavano la strada. E ancora, in un incidente il conducente che ha ucciso il pedone non aveva conseguito la patente. In sette casi per i rilievi è intervenuta la Polizia Locale, in otto i Carabinieri e in uno la Polizia Stradale.