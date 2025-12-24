Logo Tgcom24
Cronaca
Emilia Romagna
IMPATTO VIOLENTISSIMO

Casalgrande (Reggio Emilia), pirata della strada travolge e uccide un pedone

La vittima, 76 anni, tornava verso casa dopo aver buttato la spazzatura. La Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale

24 Dic 2025 - 12:48
© Ansa

È caccia al pirata della strada che nella sera di martedì 23 dicembre a Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia, ha investito e ucciso un 76enne travolgendolo con la sua auto mentre l'anziano tornava verso casa dopo aver buttato la spazzatura. La vittima stava riattraversando la strada quando, in condizioni di visibilità estremamente ridotta a causa dell'oscurità e della fitta pioggia, è stato centrato in pieno da un veicolo in corrispondenza della striscia di mezzadria. L'impatto è stato violentissimo: l'anziano è stato sbalzato a terra e, a causa dei gravi traumi riportati, è deceduto sul colpo. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso e si è dato alla fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

L'inchiesta per omicidio stradale

L'inchiesta per omicidio stradale Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Casalgrande e i colleghi della sezione operativa per i rilievi tecnici e per avviare le attività d'indagine. I militari stanno conducendo nel più stretto riserbo gli accertamenti, coordinati dalla procura reggiana, per risalire nel più breve tempo possibile al modello dell'auto. Il pirata della strada dovrà rispondere dei reati di omicidio stradale, fuga del conducente in caso di omicidio stradale a incidente e omissione di soccorso.

