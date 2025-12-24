Casalgrande (Reggio Emilia), pirata della strada travolge e uccide un pedone

È caccia al pirata della strada che nella sera di martedì 23 dicembre a Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia , ha investito e ucciso un 76enne travolgendolo con la sua auto mentre l'anziano tornava verso casa dopo aver buttato la spazzatura. La vittima stava riattraversando la strada quando, in condizioni di visibilità estremamente ridotta a causa dell'oscurità e della fitta pioggia, è stato centrato in pieno da un veicolo in corrispondenza della striscia di mezzadria. L'impatto è stato violentissimo: l'anziano è stato sbalzato a terra e, a causa dei gravi traumi riportati, è deceduto sul colpo. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso e si è dato alla fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.