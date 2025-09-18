Strage del Mottarone, tre patteggiamenti e due proscioglimenti | La madre di una vittima: questo è il valore dato alla vita

Tre patteggiamenti e due proscioglimenti. Si chiude così la vicenda giudiziaria sulla tragedia del Mottarone, l'incidente della funivia in cui persero la vita 14 persone. Il gup di Verbania, Gianni Macchioni, ha accolto le istanze a patteggiare a 3 anni e 10 mesi avanzata da Luigi Nerini, titolare della Ferrovia del Mottarone, e a 4 anni e 11 mesi e 4 anni e 5 mesi proposte da Enrico Perocchio e Gabriele Tadini, rispettivamente direttore d'esercizio e capo servizio dell'impianto. Con questa pena, nessuno dei tre va in carcere. Accolta anche la richiesta di prosciogliere Martin Leitner, consigliere delegato dell'omonima società e di Peter Rabanser, responsabile del customer service.