Strage a Nuoro: uomo spara ai familiari e a un vicino, 2 morti e 4 feriti | Poi si toglie la vita

Un uomo ha compiuto una strage familiare in due diverse abitazioni a Nuoro e poi si è tolto la vita. Il bilancio è di tre morti e quattro feriti. L'uomo, dopo una lite, avrebbe ucciso la moglie e la figlia e ferito altri due figli piccoli, oltre a un vicino di casa nell'appartamento in via Gonario Pinna. Subito dopo sarebbe andato nell'abitazione della madre, in via Ichnusa, sparandole e ferendola gravemente alla testa. Quindi, dopo aver rivolto l'arma contro se stesso, si è tolto la vita.