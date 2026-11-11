Strage di Viareggio, Mauro Moretti esce dal carcere, l'avvocato: "Dimagrito 15kg, riconosciute esigenze di tutela della salute"
La madre di una vittima: "Non provo però nessuna pena per lui, ci sono altri che in questo momento sono più arrabbiati per la sua scarcerazione"
© Tgcom24
L'ex ad di Fs Mauro Moretti, condannato a 5 anni per la strage di Viareggio, ha ottenuto il via libera dal giudice di sorveglianza per la detenzione domiciliare. Come dichiarato dalla legale Ambra Giovene: "Il provvedimento che ha disposto i domiciliari per l'ingegnere Mauro Moretti riconosce le esigenze di tutela della salute": è dimagrito 15 chili ed è molto deperito". Inoltre, ha aggiunto Giovene: "L'ingegnere è stato ammesso alla detenzione domiciliare sul presupposto di un comportamento carcerario ineccepibile. Al plurisettantenne l'ordinamento presta dovuta attenzione in assenza di cause ostative".
Ci furono 32 vittime e oltre 100 feriti
Moretti, che si era costituito lo scorso 26 giugno dopo la decisione della Cassazione che aveva reso definitiva la sentenza, dal 3 novembre ha lasciato il carcere di Orvieto per scontare la condanna a casa, a Roma. Moretti, 73 anni compiuti lo scorso 29 ottobre, è stato condannato per le accuse di disastro ferroviario colposo e incendio per la strage alla stazione di Viareggio avvenuta il 29 giugno 2009 quando un carro merci carico di gpl deragliò: 32 le vittime uccise dalle fiamme che si svilupparono, oltre 100 i feriti. I legali dell'ex ad di Fs, come riportato dal QN, avevano chiesto da subito gli arresti domiciliari, considerando l'età, il tipo di reato e il fatto che non vi fosse nel suo caso né pericolo di fuga né di reiterazione del reato. La decisione del giudice di sorveglianza, che ha concesso a Moretti la detenzione ai domiciliari, arriva dopo circa quattro mesi di reclusione in cella.
Presidente associazione familiari: "Non provo nessuna pena"
"Prendo atto di quanto avvenuto, è stato fortunato a rimanere in carcere per così poco tempo, in confronto a quello che ha causato insieme ad altri, quei pochi mesi non sono niente, però rispetto la legge. Posso dire che per ben 17 anni ha vissuto bene e da uomo libero, nonostante 32 morti. Non provo però nessuna pena per lui, ci sono altri che in questo momento sono più arrabbiati per la sua scarcerazione". A dirlo all'Ansa è Daniela Rombi, presidente dell'Associazione Il Mondo che vorrei che riunisce i parenti delle vittime della strage di Viareggio, tra cui sua figlia Emanuela, sulla detenzione domiciliare a Mauro Moretti. "Voglio ricordare però l'importanza del risultato che abbiamo ottenuto in questi lunghi ed estenuanti anni di battaglie processuali, perché nonostante la sua arroganza, è stata una sentenza importante in quanto sono andati in carcere manager di aziende ritenuti responsabili di quanto avvenuto a Viareggio la notte del 29 giugno 2009" ha proseguito la Rombi.