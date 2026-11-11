Strage di Viareggio, Mauro Moretti esce dal carcere, l'avvocato: "Dimagrito 15kg, riconosciute esigenze di tutela della salute"

"Prendo atto di quanto avvenuto, è stato fortunato a rimanere in carcere per così poco tempo, in confronto a quello che ha causato insieme ad altri, quei pochi mesi non sono niente, però rispetto la legge. Posso dire che per ben 17 anni ha vissuto bene e da uomo libero, nonostante 32 morti. Non provo però nessuna pena per lui, ci sono altri che in questo momento sono più arrabbiati per la sua scarcerazione". A dirlo all'Ansa è Daniela Rombi, presidente dell'Associazione Il Mondo che vorrei che riunisce i parenti delle vittime della strage di Viareggio, tra cui sua figlia Emanuela, sulla detenzione domiciliare a Mauro Moretti. "Voglio ricordare però l'importanza del risultato che abbiamo ottenuto in questi lunghi ed estenuanti anni di battaglie processuali, perché nonostante la sua arroganza, è stata una sentenza importante in quanto sono andati in carcere manager di aziende ritenuti responsabili di quanto avvenuto a Viareggio la notte del 29 giugno 2009" ha proseguito la Rombi.