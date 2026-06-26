Strage di Viareggio, l'ex ad di Ferrovie Mauro Moretti si è costituito in carcere | "Entro in cella con la schiena dritta"

Dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, l'ex ad di Fs e Rfi Mauro Moretti si è costituito in carcere. "Ho raggiunto questo momento in perfetta forma fisica e psichica e ora sono pronto - ha affermato in un colloquio con il Corriere della Sera -. Questa sentenza pone un precedente pericolosissimo circa la responsabilità dei manager". E ha aggiunto: "Quattro anni di condanna sono il termine oltre il quale si va in carcere e, guarda caso, i quattro anni sono stati inflitti anche a me".