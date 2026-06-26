Strage di Viareggio, l'ex ad di Ferrovie Mauro Moretti si è costituito in carcere | "Entro in cella con la schiena dritta"

Strage di Viareggio, le immagini di quella drammatica notte del 2009
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"Ho raggiunto questo momento in perfetta forma fisica e psichica, sono pronto", ha affermato il manager
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Dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, l'ex ad di Fs e Rfi Mauro Moretti si è costituito in carcere. "Ho raggiunto questo momento in perfetta forma fisica e psichica e ora sono pronto - ha affermato in un colloquio con il Corriere della Sera -. Questa sentenza pone un precedente pericolosissimo circa la responsabilità dei manager". E ha aggiunto: "Quattro anni di condanna sono il termine oltre il quale si va in carcere e, guarda caso, i quattro anni sono stati inflitti anche a me".
Mauro Moretti ha fatto sapere che andrà in cella anche se ha "72 anni" e "senza accampare scuse di salute" perché "ho la schiena dritta e la testa alta, come si sa. Vado, e spero che non sia per troppo tempo". E a proposito dell'esperienza in carcere come special advisor del Cnel, incarico a titolo gratuito che lo ha portato a sviluppare progetti di recupero per i detenuti, Moretti ha aggiunto: "Mi rendo utile, se restassi con le mani in mano impazzirei".
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