Condanne definitive per la strage di Viareggio: l'ex ad di Ferrovie Mauro Moretti andrà in carcere | Il legale: "Sentenza ingiusta, indignati"

"Sono indignata da questo esito del processo perché profondamente ingiusto", ha affermato l'avvocato Ambra Giovene, legale di Moretti, fuori dall'aula della IV sezione penale della Cassazione. "È un risultato ingiusto - ha continuato la penalista - per le persone che vengono travolte da questo risultato, per alcune delle quali si apriranno le porte del carcere per un reato colposo, che sicuramente è un fatto gravissimo: ci furono 32 morti e centinaia di feriti. Ma è un reato colposo per il quale l'ingegnere Moretti non è colpevole. Non lo dice il suo avvocato, lo dicono le carte".