Strage di Samarate, confermato l'ergastolo per Alessandro Maja

Il processo in appello per la strage di Samarate si è concluso con la conferma della condanna all'ergastolo e a un anno e mezzo di isolamento diurno per Alessandro Maja.

Lo ha stabilito la Corte d'Assise di Milano. Il 60enne interior designer, nella notte tra il 3 e il 4 maggio 2022, uccise a colpi di martello la figlia Giulia, di 16 anni, e la moglie Stefania Pivetta, di 56 anni, mentre stavano dormendo. Subito dopo l'uomo colpì anche il figlio maggiore Nicolò, 23 anni, rimasto gravemente invalido. Il giovane non ha preso parte all'udienza perché ricoverato in ospedale per un nuovo intervento chirurgico programmato.