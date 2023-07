L'accusa aveva chiesto l'ergastolo e 18 mesi di isolamento mentre la difesa le attenuanti generiche e il riconoscimento del vizio parziale di mente.

"Giusto così"

Con queste parole Nicolò Maja ha commentato la sentenza di condanna all'ergastolo di suo padre. Il giovane, che ha partecipato a tutte le udienze da quando le sue condizioni fisiche sono migliorate, in passato si era augurato per il padre "la pena che merita". E ora dice: "Mi sento liberato, sento che questa parte della mia vita si è conclusa. L'ergastolo? Me lo aspettavo. Penso che non ci sarà mai una giustizia che possa" far ritornare indietro. Sull'eventuale perdono invece ha detto: "Non credo perché è una cosa che mi rimarrà dentro per tutta la vita". Nicolò ha poi aggiunto: "Penso che il pentimento da parte sua ci sia ma non basta, è una cosa che neanche col pensiero doveva esserci". Il 21enne indossava una maglietta con le foto della mamma e della sorella.