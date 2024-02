Strage di Erba, le statue di Olindo e Rosa in piazza del Mercato | L'artista contro "l'aberrante teatrino mediatico"

Fotogallery - Maltempo, allarme in Veneto per i fiumi in piena: "Situazione critica" a Vicenza

Venerdì a Brescia si terrà l'udienza per discutere l'istanza per la revisione del processo per la strage di Erba.

A due giorni dalla data, sotto il portico di piazza del Mercato sono state posate nella notte (e poi tolte qualche ora dopo) due statue a grandezza naturale che rappresentano Olindo Romano e Rosa Bazzi. L'installazione è apparsa a poche decine di metri da via Diaz, teatro degli omicidi dell'11 dicembre 2006 per cui i coniugi sono stati condannati in via definitiva all'ergastolo.