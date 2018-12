Strage di Corinaldo, Denis e Sasha: “Non possiamo aver paura di andare a divertirci perché nessuno ci tutela”

“Abbiamo iniziato a correre quando ci siamo resi conto che l’aria era irrespirabile. Ma l’uscita di sicurezza era bloccata dalla calca e le altre sale erano chiuse”. Sono parole di Denis e Sasha, due ragazzi che erano all’interno della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (An) per il concerto – poi rivelatosi solo un dj-set – e che si sono salvati dalla tragedia del crollo della balaustra.



“Siamo stanchi di aver paura quando andiamo in discoteca solo perché non c’è nessuno che ci tutela”, hanno spiegato i due minori riferendosi al presunto overbooking dei biglietti e alla cattiva gestione delle uscite di emergenza. I due ragazzi, in collegamento da casa loro insieme ai genitori con "Pomeriggio Cinque", hanno speso alcune parole di vicinanza per le famiglie che hanno perso i propri cari.