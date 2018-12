Tragedia discoteca, parla il papà della 15enne uscita dal coma: "Alice non ricorda nulla"

Alice ha 15 anni e frequenta il liceo scientifico a Pergola, nella provincia di Pesaro-Urbino. Sfera Ebbasta è uno dei suoi contanti preferiti e aveva insistito con i genitori per poter andare al suo concerto venerdì scorso alla Lanterna Azzurra a Corinaldo (Ancona). Una serata che doveva essere di divertimento, ma che ha rischiato di trasformarsi in tragedia per lei e la sua famiglia. La ragazza stava per perdere la vita nel fuggi fuggi generale causato dall'utilizzo di uno spray al peperoncino all'interno del locale, è rimasta ferita ed è entrata in coma da cui però per fortuna si è svegliata. "Alice ha aperto gli occhi, ci ha riconosciuti, per ora però non si ricorda niente, ha voluto il suo cellulare e pensa di essere caduta", ha detto il papà della 15enne nell'intervista concessa a Enrico Fedocci.