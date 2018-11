Strage Casteldaccia, i geologi: "Tragedia evitabile"

“Non penso che siano stati fatti grossi passi in avanti”. Così l’esperto intervistato a Stasera Italia parla della strage di Casteldaccia (Palermo), che a causa del maltempo ha causato nove morti, distruggendo un'intera famiglia. Una casa costruita abusivamente e troppo vicina al torrente Milicia: “Di norma a meno di 150 metri dalle rive di un fiume non si dovrebbero realizzare costruzioni, qui era vicinissima.



Questa tragedia si poteva evitare e sarebbe bastata una buona manutenzione dei nostri corsi d'acqua - spiega nella trasmissione di Rete 4 - cosa che non si fa da nessuna parte”. Purtroppo quella della famiglia Giordano non è l’unica abitazione edificata in una zona pericolosa: “Tantissime costruzioni in questo circondario erano state già categorizzate come a medio-alto rischio idraulico, quindi la pericolosità di questi luoghi era già nota”.