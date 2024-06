Strage del bus di Mestre, pm: lo sterzo del mezzo si è rotto

Le immagini degli ultimi istanti di vita dei passeggeri del bus sono documentate da un video delle telecamere di bordo, acquisito dalla procura nell'ambito dell'inchiesta sull'accaduto. Lo ha reso noto il procuratore Bruno Cherchi. Il magistrato ha chiesto alle parti che ne entreranno in possesso (e potranno utilizzarlo ai fini dell'inchiesta) "di non di pubblicarlo o diffonderlo. Le immagini sono crude, ci sono minori e persone che muoiono - ha detto -, non è di nessuna utilità per l'opinione pubblica, mi appello al buon senso".