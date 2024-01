Bus Mestre, l'autista non ha avuto un malore: il cuore era sano

Veronafiere-Vinitaly in udienza da Papa Francesco

L'autista del bus precipitato dal cavalcavia di Mestre il 3 ottobre, con un bilancio di 21 morti, non ha avuto un malore prima dell'incidente.

Lo ha escluso la perizia sul cuore di Alberto Rizzotto, dal quale è emerso che l'uomo non aveva problemi cardiaci. L'autista, 40 anni, secondo gli esami medico-legali, è deceduto per lo sfondamento del cranio in seguito alla caduta del pullman da un'altezza di oltre 10 metri.