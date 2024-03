Strage Altavilla, un vicino: "Dopo aver visto i carabinieri, pensavo a un litigio tra la coppia"

Spuntano nuove testimonianze sulla strage di Altavilla Milicia, dove Antonella Salomone è stata torturata e uccisa insieme a due dei suoi tre figli dal marito Giovanni Barreca con l'aiuto di Massimo Carandente e Sabrina Fina. "Mattino 4" ha raccolto la testimonianza di un vicino di Sabrina Fina che ha raccontato le abitudini della coppia, nonostante si facessero vedere poco: "Le rare volte che li vedevo, magari uscivano la mattina - ha raccontato l'uomo al programma di Rete 4 -. Sabrina usciva sempre con lo zaino. L'ultima volta che ho parlato con loro li avevo visti un po' seccati".

Leggi Anche Strage di Altavilla, le foto della casa di Massimo Carandente e Sabrina Fina

Il vicino di Sabrina Fina e Massico Caradente racconta di aver parlato con i due prima della strage: "Mi dissero che avevano problemi con la figlia di Massimo - ha spiegato -. In particolare, il problema è che non gliela facevano vedere e che lui faceva il pazzo per questo". La mattina della strage, l'uomo non poteva immaginare quale fosse il motivo della visita delle forze dell'ordine: "Quel giorno mia moglie mi disse che, uscendo, aveva visto due carabinieri per le scale, quindi la prima cosa che abbiamo pensato è stato a un litigio nella coppia". E ancora, il vicino di quella che è stata ribattezzata la "coppia diabolica" parla della presunta malattia di Massimo Caradente: "Se era malato? Io so che era in una lista d'attesa - ha aggiunto -, non mi spiego come una persona malata si intrighi in una storia del genere".