Strage di Altavilla, le immagini delle stanze dell'orrore

"Mattino Cinque News" mostra gli ambienti in cui viveva la famiglia Barreca

Le sedie sparpagliate, le antine delle finestre aperte e il tavolo pieno di cibo e bottiglie. "Mattino Cinque News" le mostra le immagini delle stanze in cui si è consumata la strage di Altavilla Milicia, in provincia di Palermo.

È qui che Giovanni Barreca, con l'aiuto di Massimo Carandente e Sabrina Fina, ha torturato e ucciso la moglie Antonella Salomone e due dei suoi tre figli, convinto che fossero posseduti dal demonio.

Il servizio del programma d'informazione di Canale 5 si concentra, in particolare, sulla cucina della villetta a più piani in cui viveva la famiglia, dove i carabinieri del RIS di Messina hanno lavorato per ore e ore.

A colpire è soprattutto il grande quantitativo di cibo presente: confezioni e confezioni di biscotti, che non sono stati dati al figlio di cinque anni, Emmanuel, lasciato morire di stenti. Così come pure le bevande, che avrebbe potuto alleviare le sofferenze delle vittime.