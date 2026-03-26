Strage di Altavilla, partecipò a torture e omicidio di madre e fratelli: figlia assolta in appello

La strage, per la quale si sta celebrando in corte d'assise il processo ai tre adulti, si consumò fra l'8 e l'11 febbraio del 2024, al culmine di una settimana di sevizie e cerimonie mistiche all'interno della villetta alla periferia di Altavilla. La madre fu picchiata e uccisa, il corpo bruciato e seppellito in una fossa nel terreno alle spalle della casa; al piccolo Emanuel, legato al letto, fu spinto in gola un phon acceso che avrebbe dovuto scacciare gli spiriti maligni; Kevin fu invece incaprettato e soffocato dopo avere tentato di difendersi.