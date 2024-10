Stilista impiccata a Milano, Cassazione: fu suicidio e non stalking

Non c'è "spazio per considerare quel suicidio come una conseguenza non voluta ma comunque concausata dalla condotta dell'imputato", che non può essere nemmeno qualificata come "persecutoria". E non ci sono elementi neppure per sostenere che "abbia previsto le intenzioni autolesive della vittima". Così la Cassazione. Dalle 27 pagine di motivazioni della prima sezione penale (presidente Giuseppe Santalucia) emerge che la Cassazione conferma, sulla base degli atti e di una perizia effettuate nelle indagini, che si trattò di un "impiccamento suicidiario", non di un omicidio. A carico di Venturi, difeso dall'avvocato Andrea Belotti, non è "configurabile nemmeno il reato di morte come conseguenza del delitto di atti persecutori". Su questo fronte nella sentenza di primo grado, spiega la Corte, c'erano solo "letture psicologiche e illazioni", non prove.