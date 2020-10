Stilista trovata impiccata a Milano, pm: "Fu strangolata dal fidanzato"

La Procura di Milano, dopo oltre quattro anni dai fatti, ha chiuso le indagini con l'accusa di omicidio volontario a carico di Marco Venturi per la morte della stilista 37enne Carlotta Benusiglio , trovata impiccata con una sciarpa ad un albero , nel capoluogo lombardo, il 31 maggio 2016. Venturi, secondo la ricostruzione del pm Gianfranco Gallo, avrebbe ucciso la fidanzata "per futili motivi" e poi avrebbe inscenato l'impiccagione.

L'uomo avrebbe agito "con dolo d'impeto, stringendo al collo della donna una sciarpa o il proprio braccio" e causandone la morte per "asfissia meccanica da strangolamento". Venturi avrebbe poi simulato l'impiccagione. Il pm sottolinea nell'atto che Venturi, tra il 2014 e il 2016, era stato accusato di episodi di stalking e lesioni contro la fidanzata, e di averla spesso picchiata.

Alla Procura milanese sono serviti oltre quattro anni per chiudere le indagini su un giallo rimasto a lungo irrisolto, soprattutto per la posizione in cui venne ritrovato il cadavere. Quest'ultimo era infatti appoggiato al tronco dell'albero con una sciarpa stretta attorno al collo e legata e un ramo, ma i suoi piedi toccavano terra.