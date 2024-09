L'architetto Stefano Boeri indagato a Milano per il progetto "Bosconavigli"

Stefano Boeri è indagato dalla Procura di Milano, assieme ad altre sei persone, in una delle inchieste sulla gestione urbanistica in città. L'architetto sarebbe accusato di lottizzazione abusiva e abuso edilizio per il progetto da lui firmato e chiamato "Bosconavigli", che dovrebbe sorgere nello storico quartiere San Cristoforo, zona sud-ovest del capoluogo lombardo. Boeri, noto in tutto il mondo anche per il Bosco Verticale, è indagato anche in un'inchiesta milanese per turbativa sulla realizzazione della nuova Beic, la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura.