Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
lo sfogo sui social

Stefania Orlando derubata in casa a Capodanno: "Ancora scossa, ma ciò non rovinerà il 2026"

Inizio d'anno amaro per la conduttrice, che in un post sulle sue pagine social, racconta la disavventura... senza, però, voler perdere il sorriso

09 Gen 2026 - 12:24
© Instagram

© Instagram

"Sono traumatizzata, non dormo più", ma sceglie comunque di accompagnare questo sfogo sulle sue pagine foto con una foto dal sorriso smagliante. Stefania Orlando racconta così la disavventura vissuta subito dopo Capodanno: il furto in casa, nella notte, mentre lei era presente. Un inizio amaro del 2026 ma che con alcune foto "sparse" dell'anno appena concluso vuole ridimensionare.

Leggi anche

Derubata a cena a Milano, lo sfogo di Alice Basso: "Fate schifo, spero che moriate male"

Lo sfogo social di Stefania Orlando dopo il furto in casa

 "Ma sì, teniamolo questo sorriso, - sono le prime parole su Instagram della conduttrice, - perché l’anno è iniziato alla grande, se non fosse che nella notte tra il Primo e il 2 gennaio, sono entrati in casa mia alle due, rompendo l’inferriata del salotto: io ero in camera e non mi sono accorta di nulla".

"Sapete cosa mi ha salvato? - racconta mostrandosi ancora scossa. - Il fatto che quando vado a dormire chiudo a chiave tutte le porte. Quindi non sono riusciti a entrare nella zona notte. Molti mi prendono in giro per questo, dicono che sono esagerata, ma se non mi fossi chiusa non so cosa sarebbe potuto succedere. Mi sono accorta di questa effrazione solo la mattina dopo, quando sono uscita dalla mia stanza per andare verso la porta d’ingresso: non c’erano più le chiavi e ho capito che qualcosa non andava, le ho cercate in borsa, poi uno sguardo alla portafinestra del salotto e ho visto che era spalancata!".

Leggi anche

Alice Campello derubata: furto della valigia durante il viaggio in treno

La scoperta dell'intrusione dei ladri in casa

 "Le inferriate aperte. - continua Stefania Orlando. - Ho capito che qualcuno si era introdotto nella mia casa, ho avuto un brivido di terrore, ho immaginato degli estranei in casa mia, di notte, con me in camera. Potete immaginare! Ho fatto denuncia e tutto il resto, ora sono ancora scossa, ma non sarà questa brutta esperienza a rovinarmi quest’anno, voglio continuare a sorridere, ad maiora. Ps: ho messo fotine varie e sparse…".

Ti potrebbe interessare

stefania orlando
capodanno

Sullo stesso tema