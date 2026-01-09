Stefania Orlando derubata in casa a Capodanno: "Ancora scossa, ma ciò non rovinerà il 2026"

"Sapete cosa mi ha salvato? - racconta mostrandosi ancora scossa. - Il fatto che quando vado a dormire chiudo a chiave tutte le porte. Quindi non sono riusciti a entrare nella zona notte. Molti mi prendono in giro per questo, dicono che sono esagerata, ma se non mi fossi chiusa non so cosa sarebbe potuto succedere. Mi sono accorta di questa effrazione solo la mattina dopo, quando sono uscita dalla mia stanza per andare verso la porta d’ingresso: non c’erano più le chiavi e ho capito che qualcosa non andava, le ho cercate in borsa, poi uno sguardo alla portafinestra del salotto e ho visto che era spalancata!".