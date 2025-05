Stefania Orlando è tornata con il suo ex, la pausa di riflessione è servita

“Ci siamo rivisti… e da allora non ci siamo più lasciati” ha detto Stefania Orlando raccontando dell’amore ritrovato con Marco Zechini, con cui si era fidanzata a 2 anni dalla fine del matrimonio con Simone Gianlorenzi. Zechini è un avvocato romano padre di tre figli nati da un precedente matrimonio. Stefania Orlando nel 2019 era convolata a nozze con Simone Gianlorenzi ma circa tre anni dopo aveva annunciato la fine della loro storia d'amore con un post social: "Simone e io abbiamo camminato fianco a fianco tenendoci per mano per tanti anni, sulla stessa strada, fino a quando siamo arrivati a un bivio e, dopo un'ampia riflessione, è stato inevitabile prendere direzioni diverse. Solo noi conosciamo i motivi che ci hanno portato a questa scelta quindi vi prego di non cadere in facili e inutili illazioni, perché quando ci si separa è già molto doloroso per entrambi".