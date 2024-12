"Grande Fratello", Stefania Orlando ed Eva Grimaldi entreranno nella Casa

Nata a Nogarole Rocca (Verona) il 7 settembre 1961, Eva Grimaldi, nome d'arte di Milva Perinoni, è un'attrice di cinema e televisione. Nel corso della sua carriera è stata diretta da numerosi e importanti registi come Dino Risi, Damiano Damiani, Lamberto Bava e Claude Chabrol. La notorietà, però, arriva grazie a numerosi ruoli di spicco in fiction televisive di grande successo come, per citarne alcune, "Villa Ada", "Il bello delle donne", "Caterina e le sue figlie" e "Il peccato e la vergogna". Nel 2021 partecipa alla sesta edizione del "Grande Fratello Vip" e viene eliminata nel corso della 31esima puntata.