La Prestes nei giorni scorsi è andata in crisi dopo che un aereo ha insinuato che la vera chimica fosse tra Javier e Zeudi, una frase a cui Javier ha fatto il segno del cuoricino. La gelosia della brasiliana è andata montando giorno dopo giorno e la fiducia nei confronti del compagno va diminuendo. Tornati in diretta Helena scarica subito le accuse su Zeudi che risponde stizzita affermando che lei non si metterebbe mai in mezzo a una coppia ma la brasiliana ribatte di non crederle. Da parte sua Javier specifica che il cuoricino era all'indirizzo della gente che spende soldi per mandare gli aerei.