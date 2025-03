In piscina Shaila si confronta con Chiara e Zeudi sugli ultimi avvenimenti della Casa. La ballerina riflette su quanto accaduto nella puntata, in particolare sul verdetto del televoto che ha permesso all'ex Miss Italia di conquistare un posto in finale. "Sono stata felicissima di abbracciarti. Penso che per la tua storia lo meriti", esclama con entusiasmo. Tuttavia, non può nascondere una certa delusione per come sono andate le cose, ammettendo di aver sperato di raggiungere anche lei quel traguardo.