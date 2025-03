"Grande Fratello", le lacrime di Giglio: pianto liberatorio in giardino

Dopo il pianto liberatorio, i suoi amici Shaila e Lorenzo si avvicinano subito per consolarlo. Shaila gli chiede cosa lo abbia ferito di più; lui risponde che il problema è sentirsi ripetere da mesi le stesse cose, ovvero che non si espone mai. Giglio sottolinea: “Io so quello che sono e quello che faccio, il problema è quando io qui dentro non ho mai finto niente e ho fatto le cose nella maniera più pulita possibile. Sono pulitissimo, reale”. Poi si mette in dubbio: “Forse il mio errore è pensare che qui dentro sia la vita reale. Mi aspetto forse dagli altri la stessa moneta ma non è così”.

La ballerina si schiera contro Stefania: “Per lei è tutto tranne che vita reale” appoggiata da Lorenzo che nota come Stefania critichi ogni cosa che Giglio dice e fa. Per Giglio, Stefania ha toccato un tasto dolente, ma ciò che lo ha ferito è anche sentire Mattia e Amanda dallo studio supportarla a gran voce. Shaila ritiene normale che gli ex concorrenti parlino, ma solo con lo scopo di guadagnare spazio in puntata.

Lorenzo lo invita a dare il giusto peso alla cosa, chiedendogli di ridimensionarla proprio perché per lui queste persone non rappresentano nulla: “Non colpevolizzarti”.

“Mi sento superiore a tutti” specifica Giglio rispondendo ad alcune domande della ballerina.

Gli #Shailenzo sottolineano la bella amicizia che hanno trovato, sminuendo l'altra fazione: “Gli amici sono un'altra cosa. Non li costruisci così come fa lei”.

“Se mi pesti i piedi poi diventi zero, anzi sotto zero” specifica Giglio, dichiarando di volersi distaccare completamente dall'inquilina.