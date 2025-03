Grande Fratello, giornata difficile per Shaila tra lacrime e sfoghi

Shaila Gatta si confronta in giardino con Chiara ripensando agli attacchi ricevuti e al percorso dentro la Casa che è stato faticoso ma è arrivato al termine. La ballerina si sfoga con l'amica: “Solo il fatto di essere associata ad un uomo per la vita che faccio qui dentro mi infastidisce” dice riferendosi a Lorenzo. Secondo Chiara, Shaila non ha bisogno di Lorenzo, né della loro storia, per emergere. Lei è una persona a sé e questa avventura è tutta sua. "In puntata mi sono sentita poco protetta ed in secondo piano mi sono trovata a sostenere le mie persone ma da me non c'era nessuno. E ti giuro è stata durissima anche per me. Mi sono sentita anche in imbarazzo” spiega Shaila e anche Chiara ammette di essersi sentita a disagio, in imbarazzo. Sono sempre state amiche e lo saranno ancora: "Capisco il tuo sentire perché al tuo posto mi sarei sentita uguale e mi spiace non esserci stata ma non avevo calcolato venisse su di me l'onda". E poi Shaila racconta di volersi staccare da Lorenzo in questa ultima parte di Grande Fratello: "Non mi sono mai goduta i miei traguardi ma in questo contesto in cui sto imparando ad amarmi sempre un po' di più, mi dico cosa merito. Lo merito? Sì, lo merito" e poi aggiunge: "Ho scelto me e io sono io, non la mia relazione". "Vedo sempre una Shaila in evoluzione, mai vista la stessa Shaila del giorno prima, la finale te la meriti” afferma Chiara. Entrambe ora penseranno l'una all'altra.