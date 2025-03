"Grande Fratello", Lorenzo a Chiara: "Io ti porto con me anche fuori, come amica"

I due si ritrovano in piscina. Il tempo passato ha dato modo a Lorenzo di riflettere e giungere a una conclusione: anche se allontanarsi da Chiara potrebbe essere una soluzione, non ritiene giusto farlo. Anche la ragazza è d'accordo, in fondo hanno entrambi la coscienza pulita e continuare il proprio rapporto come amici non sarà un problema. Chiara dice a Lorenzo di avere molto apprezzato la sua vicinanza, così come quella di Zeudi, Shaila e Giglio, in un momento di sconforto: "Per me l'amicizia è fondamentale, proprio come lo è per Alfonso - dice -. Lui può capirlo". "La nostra amicizia e la tua con Shaila vanno al di là della nostra relazione" aggiunge Lorenzo.