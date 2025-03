"Grande Fratello", il racconto della trentasettesima puntata

Lorenzo viene chiamato in studio da Alfonso Signorini. Ad attenderlo, a sorpresa, c'è Alfonso. Dopo l'uscita di quest'ultimo il loro rapporto è cambiato: "Ha messo in mezzo Chiara e non mi piace". Alfonso attacca: "Sono arrabbiato perché mi hai fatto passare per quello geloso, come se io non mi fidassi di Chiara. Io invece parlavo do te, non mi piace il tuo atteggiamento. Tu crei le tu dinamiche solo per il gioco". Lorenzo si difende: "Non è voluto, Chiara è presente perché ci vuole essere, c'è un fraintendimento. Io ho un rapporto di amicizia con Chiara. Tutti tranquilli". Lorenzo chiede quindi ad Alfonso cosa dovrebbe fare. "Hai messo Chiara in mezzo, fermati", risponde Alfonso.