"Grande Fratello", le lacrime silenziose di Lorenzo Spolverato

Chiara invita Lorenzo a non farsi abbattere dalle opinioni delle altre persone, e rivela che per quanto ami e stimi Alfonso, non è d'accordo con le sue ultime affermazioni riguardo il finalista.

"Non farti mettere in discussione", gli dice la concorrente riferendosi alle opinioni che gli altri inquilini hanno di Lorenzo. La ragazza ricorda come all'inizio i due non siano partiti con il piede giusto, ma nelle ultime settimane si sono avvicinati "Tu mi hai dimostrato chi sei, chi vuole vedere vuole vedere", osserva Chiara.

Lorenzo sostiene di aver sempre giocato a carte scoperte, dice di volersi estrarre "tutti i sassolini" e dire tutto ciò che pensa. La ragazza lo sostiene e aggiunge che una volta usciti Alfonso sarà pronto ad ascoltarlo.

"Devi resistere e devi vedere le cose per come sono, c'è chi sta giocando davvero" conclude Chiara. L'amicizia fra i due sembra sempre più solida e profonda, Lorenzo riuscirà a superare questo momento?