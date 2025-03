Stefania rimane però critica nei confronti di Lorenzo, soprattutto dopo il suo comportamento durante la puntata: "Non lo ho attaccato, ho semplicemente messo in discussione il suo atteggiamento, specie quando ha tentato di darle lezioni di vita.... come mai non ha avuto la stessa reazione nei confronti di Alfonso che lo ha accusato apertamente di creare dinamiche?". Per Stefania Lorenzo usa sempre la stessa strategia: "Se non riesce a convincere qualcuno, allora lo definisce cattivo. Il suo gruppo ha una dinamica particolare. Lorenzo non mi piace, gioca troppo di strategia... invece di chiedere scusa se l'è presa con me".