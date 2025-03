"Grande Fratello", Lorenzo riceve i complimenti di Lory Del Santo che rivela: "Sto lavorando a una nuova fiction"

I complimenti che non ti aspetti. Lorenzo Spolverato non ha mai nascosto il suo desiderio di sfondare nel mondo del cinema e del piccolo schermo come attore e, nella trentasettesima puntata del "Grande Fratello", riceve i complimenti da parte di Lory Del Santo. La showgirl, infatti, ha rivelato al settimanale Nuovo che trova l'inquilino molto espressivo e che sta lavorando a una nuova fiction in cui potrebbe proporgli una parte. Lory starebbe perciò lavorando su un nuovo prodotto, dopo la web serie "The Lady" che aveva ottenuto un grandissimo successo.