"Grande Fratello", Mariavittoria Minghetti parla della bulimia: "La prima ad accorgersene è stata mia nonna"

"I miei mi vedevano sempre più magra e non capivano il perché e la prima che se ne era accorta è mia nonna che ora non c'è più", spiega l'inquilina. E aggiunge: "Un giorno mi sono spaventata di me stessa, ero arrivata a un punto di non ritorno. Ne ho parlato con mia mamma e da lì ho iniziato un percorso di terapia psicologica che porto avanti tuttora. Mi ha aiutata tantissima, era una cosa che attuavo tutti i giorni e ora è diventata sporadica. Ancora il mio rapporto con il cibo è difficile, ma sto riuscendo bene". "Stare qui dentro per me è un impegno duplice perché in più combatto anche con questa cosa", conclude Mariavittoria.