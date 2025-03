"Grande Fratello", Shaila Gatta racconta la relazione tossica con il suo ex: "Subivo violenza psicologica"

La concorrente del "Grande Fratello" ricostruisce la propria linea della vita tra famiglia momenti di crisi e successi. "Nasco a Secondigliano (Napoli, ndr) dove si svolge la maggior parte della mia vita. Ci vuole poco per cadere in amicizie sbagliate, ma posti come questo ci danno anche tanta possibilità di riscattare quel senso di fame", racconta Shaila Gatta. E aggiunge: "Per fortuna, il mio punto saldo è sempre stata la mia famiglia. Non avevamo tanti soldi e quando ero piccola mio padre era molto assente: lavorava tanto e mia madre stava con me, si sfogava con me e piangeva. Il valore più grande che mi hanno regalato, però, è l'amore". Dopo i dettagli sulla sua famiglia, la ballerina comincia a raccontare della sua passione per la danza. Per inseguire il suo sogno Shaila si trasferisce a Roma, ma si lega a un ragazzo con cui si crea una relazione tossica. "All'età di 16 anni mi trasferisco a Roma, purtroppo non ci sono andata da sola, ma con un ragazzo che è stato il mio incubo. È durato 5 anni e non lo auguro a nessuna donna, l'amore non è fare leva sulle insicurezze dell'altro per essere migliori o per essere amati. L'amore è prendere le insicurezze dell’altro e farne tesoro", racconta l'ex velina di "Striscia La Notizia". E precisa: "Subivo violenza psicologica e manipolazione mentale. Quest'ultima è una cosa molto silenziosa e fa in modo che tu diventi un nulla. None ro il nulla, ma mi ci sono sentita per tanto tempo e ho avuto un momento molto buio in cui la vita non aveva più senso".