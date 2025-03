Al "Grande Fratello" Lorenzo stronca Helena e Javier: "Molto gioco e poca passione"

Al "Grande Fratello" Lorenzo si confronta con Shaila, analizzando la relazione tra Helena e Javier. Shaila racconta di aver sentito Helena litigare a letto con Javier, urlando ripetutamente parole contro Zeudi. Secondo lei, la modella dovrebbe approfittare della quiete notturna per rilassarsi con il suo fidanzato oppure per riflettere su di sé. Lorenzo osserva la situazione con un certo distacco e sostiene che Javier non viva il rapporto con Helena in modo autentico. Ritiene che tra loro ci sia solo un gioco senza un vero coinvolgimento emotivo.