"Grande Fratello", Stefania Orlando si emoziona ricordando l'ex marito: "Come lui non credo ne fabbrichino ancora"

"Dopo la precedente esperienza al "Grande Fratello" sono stata per diversi mesi sicuramente intrattabile e l'ho dato molto per scontato. Non riuscivo a ritrovare un equilibrio al di fuori della Casa e ritornare alla realtà", confessa Stefania Orlando. E precisa: "Ero un po' infastidita da tutto quello che mi stava attorno. Quando poi sono tornata a essere quella di sempre, era lui che a essersi allontanato. Ha avuto una sua crisi e io l'ho compreso perché per me amare significa lasciare libero e volere la felicità dell'altro. Se non era più felice con me, era giusto che se ne andasse". "Non credo avesse trovato qualcun'altra, semplicemente aveva bisogno di stare da solo perché alla base anche io avevo fatto degli errori. Per me Simone comunque rimane la persona più importante e come lui non credo che ne fabbrichino ancora".