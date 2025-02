Al "Grande Fratello" è scontro aperto tra i due gruppi della Casa

Naturalmente l'altra parte di Casa è convinta di essere dalla parte della ragione. Helena in giardino si sfoga con Amanda, Iago, Federico e Javier: "Non è colpa mia, ma loro": La modella è risentita delle continue frecciatine e provocazioni da parte di Lorenzo e Shaila. Il suo obiettivo era soltanto creare un momento speciale per Mattia, ma tutto si è rovinato per i continui scontri fra i gruppi. Iago e Federico non nascondono l'antipatia che nutrono verso la coppia e sottolineano come i loro comportamenti siano incompatibili con il loro modo di fare. Lo chef ha qualcosa da ridire anche sulle domande fatte da Shaila. Secondo lui la ballerina non voleva realmente conoscere il concorrente, ma solo sminuirlo. L'attore, invece, è rimasto colpito in negativo da Giglio: "Lui ha un'ansia, una voglia di protagonismo che non mi aspettavo".