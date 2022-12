Stazioni di polizia cinesi in Italia, Piantedosi: "Inchiesta in corso, possibili sanzioni"

Lo ha detto Matteo Piantedosi parlando alla Camera. "Stiamo verificando e non escludiamo sanzioni in caso di irregolarità", ha fatto sapere il ministro dell'Interno, dopo la denuncia partita dall'Ong spagnola Safeguard defenders.

Il ministro ha assicurato che "non c’è alcuna autorizzazione alle attività dei centri in questione" e che "sono in corso indagini amministrative per verificare che titoli ci sono. Le forze di polizia, in costante raccordo col comparto intelligence, stanno monitorando con la massima attenzione sulla questione e seguirò personalmente gli sviluppi, non escludendo provvedimenti sanzionatori in caso di illegalità".

A sollecitare Piantedosi, durante un question time in Aula, è stato il deputato di Più Europa, Riccardo Magi: "È fondamentale che il governo faccia al più presto chiarezza sull'esistenza in Italia di stazioni di polizia clandestine che sarebbero state aperte in diverse città d'Italia dalla Repubblica popolare cinese, a Milano, Roma, Bolzano, Venezia, Firenze e Prato. Il quadro descritto dal rapporto presentato dall'Ong spagnola Safeguard defenders ha dei contorni inquietanti, perché questi uffici sarebbero stati utilizzati per identificare i dissidenti del regime di Pechino e a rimpatriarli forzatamente in Cina".

"Non convince - ha aggiunto Magi - la spiegazione ufficiale secondo la quale queste strutture sarebbero di supporto ai cittadini cinesi per pratiche amministrative, esistendo già gli uffici consolari regolarmente accreditati. È di tutta evidenza che quello cinese è un regime autoritario che opera principalmente con l'intimidazione nei confronti dei propri cittadini, ma anche degli altri Stati e il nostro è un Paese particolarmente vulnerabile rispetto a certi tipi di influenza e lo hanno dimostrato anche esperienze di governo recenti, all'inizio della scorsa legislatura, come quella del Conte 1. Per questo è importantissimo che le indagini avvengano con la massima rapidità e con il massimo rigore come sta avvenendo in altri paesi alleati".

Anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha affrontato la questione. "Sono profondamente preoccupata da queste notizie sulle stazioni di polizia cinese presenti sotto copertura sul territorio dell'Unione. La Commissione condanna qualunque interferenza sul territorio sovrano degli Stati membri della Ue", ha dichiarato a Il Corriere della Sera.

"Se si dimostrerà che queste notizie sono veritiere, per noi sarebbe inaccettabile il fatto che un qualunque Paese terzo eserciti qualunque forma di giurisdizione extraterritoriale nel territorio di Stati membri dell'Unione europea senza l'accordo di questi ultimi", ha aggiunto la von der Leyen, annunciando di aver chiesto alla commissaria agli Affari Interni, Ylva Johansson di portare il dossier alla riunione dei ministri dell'Interno europei.