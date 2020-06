Stati generali, Conte: "Da Ue sincera gratitudine, l'Italia è stata un esempio per l'Europa" | Fmi: "5 sfide per l'Italia: dalla riforma delle tasse alla burocrazia"

"Sono giornate molto impegnative per il governo. Da parte dei vertici delle istituzioni Ue è stato riconosciuto il ruolo centrale che l'Italia ha avuto in questa emergenza: in prima linea, indicando anche agli altri la via da percorrere. Non si tratta di parole vuote. Siamo stati un esempio per l'Europa e la gratitudine espressa è indirizzata a ciascuno di noi". Lo scrive Giuseppe Conte su Facebook. "Dobbiamo essere orgogliosi di essere italiani", aggiunge. Intanto, durante il suo intervento agli Stati generali, il direttore del Fmi Kristalina Georgieva ha detto che l'Italia deve affrontare cinque sfide: dalla riforma delle tasse alla burocrazia.

Le parole dei vertici europei "esprimono un sincero apprezzamento e anche un profondo senso di riconoscenza verso tutti noi. Per il nostro coraggio, il senso di responsabilità, i sacrifici che ogni singola persona ha dovuto compiere", spiega Conte su Facebook dove pubblica una clip della prima giornata degli Stati generali, con spezzoni degli interventi succedutisi a Villa Pamphilj.

Fmi: "5 sfide per l'Italia: dalla riforma delle tasse alla burocrazia" - Cinque sfide per l'Italia: dalla riforma delle tasse alla burocrazia. A indicarle è il direttore del Fmi, Kristalina Georgieva, durante il suo intervento agli Stati generali. "Ci sono cinque aree" che l'Italia dovrebbe affrontare e "credo che lo farà in modo efficiente", ha detto. Si tratta di: "ridurre la burocrazia nella pubblica amministrazione; efficienza negli investimenti; riforma delle tasse e della loro riscossione per una ripresa più inclusiva e equa; allentamento delle regole per migliorare la concorrenza; le disparità regionali". "Queste sfide sono ben note e questo momento dovrebbe essere colto come un'opportunità per affrontarle e andare avanti", ha aggiunto Georgieva.