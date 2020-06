Stati generali, Conte chiude il primo giorno: "Non sprecheremo un euro" | L'appello: "Le opposizioni partecipino"

"Non vogliamo sprecare neanche un euro per il rilancio dell'Italia, non ci accontenteremo di ripristinare una normalità, non vogliamo ripristinare lo status quo ma migliorare il Paese". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte facendo il punto sulla prima giornata di lavoro degli Stati generali dell'economia. Il presidente del Consiglio ha poi aggiunto: "Continueremo caparbiamente a cercare di coinvolgere le forze di opposizione"