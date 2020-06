Von der Leyen: programma Next Generation Ue chance unica per l'Italia

"L'Europa s'è desta". Con queste parole il presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen, è intervenuta in videocollegamento agli Stati generali dell'Economia. Parole che von der Leyen ha pronunciato in italiano. La numero uno della Commissione si è poi soffermata sul programma per la ripresa "Next Generation Ue", definita "un'alleanza tra generazioni, un'opportunità unica per l'Italia".