Coronavirus, al via gli Stati generali dell'Economia | Oltre 425mila le vittime a livello globale

Cento tombe sulla spiaggia di Copacabana. E' la singolare protesta messa in atto da una Ong brasiliana per criticare l'operato del governo federale di fronte all'epidemia di Covid-19. Circa 40 volontari della Ong "Rio de Paz" hanno scavato 100 fosse, con altrettante croci, davanti all'hotel Copacabana Palace per simboleggiare "la morte del Brasile" e per chiedere al governo del presidente Jair Bolsonaro maggiore impegno nella lotta alla pandemia.