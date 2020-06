Coronavirus, le ipotesi sulla riapertura delle scuole: non prima del 23 settembre a causa delle amministrative

L'accordo tra Regioni e ministero dell'Istruzione sulla data del rientro a scuola si fa sempre più difficile. La proposta del ministro Azzolina di riaprire le scuole il 1° settembre ha incassato il "no" delle Regioni, che vorrebbero mantenere le date già previste. A complicare la situazione c’è anche il nodo delle elezioni amministrative, e forse del referendum, ipotizzate per il 20 settembre. In tal caso le scuole non riaprirebbero prima del 23 settembre.