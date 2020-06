Dl Scuola, via libera definitivo della Camera con 245 sì

L'Aula della Camera ha approvato con 245 voti a favore il decreto Scuola. I contrari sono stati 122. "E' un provvedimento nato in piena emergenza che consente di chiudere regolarmente l'anno scolastico. Ora definiamo le linee guida per settembre, per riportare gli studenti a scuola in presenza e in sicurezza", ha affermato il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina.