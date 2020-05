Dl Scuola, intesa nella maggioranza sul concorso per i precari 

"Non e' soddisfacente al 100% ma è un passo in avanti", dice la senatrice di LeU Loredana De Petris confermando il sì all'emendamento sul concorso per i precari della scuola presentato in commissione a Palazzo Madama. L'accordo però non convince Francesco Verducci (Pd) che ha presentato 3 subemendamenti perché, spiega, "la norma non assicura il gusto percorso per la stabilizzazione dei precari".

Alle elementari torna il giudizio, stop ai voti Dal prossimo anno scolastico la valutazione finale degli alunni nella scuola elementare non sarà più espressa con i voti numerici ma con un giudizio. E'quanto prevede un emendamento presentato dai senatori Verducci, Iori e Rampi e approvato in Commissione Cultura e Istruzione

"L'emendamento prevede che nella scuola primaria i bambini non possano essere considerati dei numeri. Dare un 4 può essere un macigno pesante da comprendere mentre una valutazione più complessiva prende in considerazione le caratteristiche del bambino. Ovviamente vanno trovate le parole adeguate e la valutazione va fatta in termini di giudizio sintetico", spiega la senatrice Vanna Iori. "Il giudizio tiene conto della specificità e della individualita' di ogni singolo bambino - aggiunge - mentre il voto numerico livella e rende tutti uguali, anche se ci sono diverse motivazioni dietro a quel voto".