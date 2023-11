Stalking, perseguita l'ex e cerca di comprare acido: 33enne arrestato

Un 33enne romano è stato arrestato per stalking contro la sua ex fidanzata dai carabinieri in un'inchiesta della Procura di Milano.

L'uomo stava cercando di reperire un acido per sciogliere metalli e gli inquirenti hanno temuto che lo volesse utilizzare contro la donna, già vittima di una "inquietante strategia di ossessivo controllo e logoramento psicologico". Il professionista aveva pubblicato foto o commenti con insulti nei profili social della ex e aveva anche messo a soqquadro la casa della donna mentre lei era all'estero per lavoro.