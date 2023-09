Marisa Leo, il delitto preparato da tempo | L'ex aveva assunto un investigatore

La faceva pedinare Secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica, è stato lo stesso titolare dell'agenzia di noleggio a presentarsi davanti gli investigatori. Questi ultimi hanno anche accertato che Reina aveva fatto pedinare l'ex compagna da un investigatore privato. Anche quest'uomo si è presentato spontaneamente in questura a Trapani.

La figlia non sa nulla Marisa Leo aveva una bambina di quattro anni, che in questo momento si trova a Salemi, a casa di uno zio. Ancora non conosce la verità. "Alla piccola ho detto che la mamma è fuori per lavoro", ha raccontato il fratello di Marisa Leo, "una bugia, non vedrà mai più mia sorella". Mauro, che è un consulente del lavoro, ha aggiunto: "Mi considero già padre e madre della mia nipotina. Non ho trovato le parole per dirle cosa è successo. E' stato già faticoso trovarle per i miei genitori. Mia madre ha 68 anni, mio padre ne ha 80. Entrambi hanno il cuore a pezzi, sono incapaci di reagire, inebetiti dalla violenza che si è abbattuta su di noi".



Il delitto a Marsala Il sindaco di Salemi ha fatto sapere che "i familiari e la bambina di Marisa Leo verranno ora seguiti da un'equipe di assistenti sociali e psicologi del Centro per la famiglia, al quale il Comune aderisce nell'ambito del Distretto sanitario". Quando ha ucciso Marisa Leo, Angelo Reina aveva con sé la bambina da alcuni giorni. Mercoledì sera l'ha lasciata da sua madre, la nonna della piccola, a Marsala e si è diretto verso l'azienda di famiglia. Qui doveva incontrare l'ex compagna per darle la bimba. Invece si è trattato di un appuntamento con la morte. "Marisa a pranzo aveva comprato un pacco di caramelle per sua figlia", ha raccontato il direttore delle cantine 'Colomba Bianca', Giuseppe Gambino, "era felice che l'avrebbe riabbracciata dopo alcuni giorni".